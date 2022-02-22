На днях убили уроженку Саратова, продающую товары для взрослых в одном из магазинов Санкт-Петербурга.

По данным следствия, ночью 18 февраля на продавщицу магазина товаров для взрослых на улице Дыбенко напал один из посетителей секс-шопа. Нападавший оказался 30-летним местным жителем.

Мужчина ждал, пока закроются соседние магазины и женщина останется одна. Злоумышленник сначала хотел закрыть жертву в подсобке, чтобы обокрасть магазин, но после угрозы нажать тревожную кнопку, накинулся с ножом. Полиция насчитала на теле около 20 ранений.

Виновный был задержан и во всем сознался.