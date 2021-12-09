Отделом дознания Приволжского ЛУ МВД России на транспорте окончено расследование двух уголовных дел в отношении 24-летнего жителя Саратова и 43-летней жительницы Саратовской области, обвиняемых в подделке документов.

В октябре текущего года в аэропорту «Гагарин» выявили отсутствие медкнижки у продавца одного из магазинов на территории аэровокзала международного аэропорта.

Результаты проведенной экспертизы подтвердили, что на деле женщина не проходила медкомиссию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили другого подозреваемого, который внес недостоверные сведения в медицинскую книжку.

Уголовные дела направлены в суд.