Продавщица одного из саратовских магазинов попалась на хищении денег с чужой банковской карты, сообщает пресс-служба МВД.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Саратова, заявив о том, что с ее счета списываются денежные средства. Она рассказала, что обронила банковскую карту, когда выходила из машины. В скором времени ей начали приходить уведомления о том, что ее картой расплачиваются за покупки.

Нашедшего карту человека быстро вычислили. Это казалась 50-летняя продавщица магазина, в котором совершались покупки. Ее отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.