Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук поднимал тему профилактики коронавируса на заседании корсовета.

Речь шла о торговле мороженым на нестационарныж объектов. Сообщалось о том, что продавцы надевают маску и перчатки — средства защиты, только при виде проверяющих. Сладость трогают руками, ими же берут деньги.

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Мясникова доложила спустя неделю о результатах проверки.

—На точке все требования выполняются по безопасности, средствам индивидуальной защиты, санитарным правилам. Мы выдали предприсание на дополнительные противоэпидиологические мероприятия, — заключила она.