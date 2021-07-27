Председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук поднял тему профилактики коронавируса на заседании корсовета.

Речь идет о торговле мороженым на нестационарныж объектов. Иными словами, продавцы надевают маску и перчатки — средства защиты, только при виде проверяющих. Сладость трогают руками, ими же берут деньги.

Он отметил, что по этому принципу работают все торговые точки в Саратове и наверняка в области. Приведенный пример наблюдался в парке Победы.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев призвал поставить так вопрос, чтобы никто не продавал. А Роспотребнадзору — отреагировать.