Сегодня, 2 сентября, сотрудники управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации города вместе с представителями районной администрации и правоохранителями провели рейд по выявлению незаконной торговли в Ленинском районе Саратова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Выяснилось, что владельцы торговых павильонов на 6-й Дачной и Гвардейской улице 22 не хотят продавать свой товар согласно разрешению, внутри ларьков. Они выставили продукцию на улицу, заняли часть пешеходной зоны.

Предприниматель, который торговал на перекрестке улиц Гвардейская и Олимпийская и вовсе, реализовывал свой товар без разрешения.

С владельцами точек провели беседы, на них составили протоколы об административном нарушении. Предпринимателям грозит штраф от двух до трех тысяч рублей, при рецидиве сумма возрасте до пяти тысяч рублей. Окончательное решение в отношении них примет административная комиссия.

