Жители Саратова стали жертвами мошенников при совершении сделок в сети Интернет, об этом сообщает пресс-служба УМВД.

43-летняя жительница Фрунзенского района решила купить сумку через соцсети и, связавшись с продавцом, перечислила на счет неизвестного 14 200 рублей. В итоге осталась без сумки и без денег.

19-летняя жительница Заводского района решила продать ноутбук и разместила объявление об этом. Вскоре с ней связалась неизвестная и предложила заключить онлайн-сделку. Она перешла по ссылке, которую прислала покупательница, заполнила данные банковской карты, после чего обнаружила списание 7 100 рублей.

Также пострадала при продаже пальто на сайте бесплатных объявлений и 17-летняя жительница Волжского района. По той же схеме она заполнила данные банковской карты на неизвестном сайте, после чего произошло списание 3 500 рублей.

По всем фактам сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела.