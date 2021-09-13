Продажей «Дома художника» в Саратове заинтересовались правоохранители. Как сообщает “Коммерсант”, отдел по расследованию особо важных дел ГСУ ГУ МВД по Саратовской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

В материалах указано, что с 2008 по 2011 год неизвестные сотрудники мэрии от имени ООО «Эльма» и ЗАО «Сарград» заключили несколько сделок. Они были направлены на отчуждение нежилых помещений в “Доме художника” — объекте культурного наследия. В частные руки перешла и земля под зданием площадью в 1,296 тысячи квадратных метров. Участок продали за 978 тысячи рублей при кадастровой стоимости в 13,04 миллиона, а недвижимость оформили на ЗАО «Сарград».

С 2016 по 2020 год из этой земли образовалось два новых участка, после чего одному из них поменяли вид разрешенного использования. Там стало можно строить дома-высотки от девяти этажей. После этого землю “продали третьим лицам за сумму свыше 15 миллионов рублей”. Следствие считает, что таким образом бюджету Саратова был нанесен ущерб в размере свыше 13 миллионов рублей.

В 2012 году ЗАО «Сарград» представило местным чиновникам проект реконструкции объекта — с четырехэтажной пристройкой и атриумом. Его признали незаконным из-за несоответствия регламентам.

Здание пережило многое, будучи под крылом “Сарграда”- в 2016 обвалилась пристройка, в июле 2017 вспыхнул пожар на свыше 70 “квадратов”, а в апреле уже этого года — рухнула часть кирпичной стены. После этого проверку начала прокуратура области — о результатах пока не сообщается. В январе 2020 дом перешел в собственность предпринимателя Дмитрия Елисеева, который занимается строительным бизнесом.

А ЗАО контролирует депутат Саратовской областной думы последних трех созывов Сергей Курихин. Напомним, его избирали по Кировскому одномандатному избирательному округу № 5.

В АО «Сарград» прокомментировать возбуждение уголовного дела было некому. В приемной депутата Сергея Курихина также не отвечают на звонки, — отмечают в издании “Коммерсант”.