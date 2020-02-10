В 2019 году через мобильное приложение «Пригород» было оформлено более 190 тысяч билетов на пригородные поезда, курсирующие в Саратовской области. Это в пять раз больше, чем отмечалось по итогам 2018 года.

С помощью мобильного приложения «Пригород» можно не только оформить проездной документ, но и узнать актуальное расписание движения пригородных поездов, стоимость проезда с учетом всех изменений и многое другое.

При посадке в поезд пассажир, оформивший билет через мобильное приложение, должен предъявлять кассиру копию проездного документа (в электронном или распечатанном виде). Школьникам и студентам необходимо показывать документы, подтверждающие их право на льготы.

Скачать и установить мобильное приложение «Пригород» можно бесплатно в приложениях Google Play или AppStore.