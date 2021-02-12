В Саратовской области продлен режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом гласит соответствующее постановление за подписью вице-председателя региона Романа Бусаргина.

Речь идет о лицах старше 65 лет, он продлевается до 1 марта 2021 года.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here