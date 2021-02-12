Домой Рубрики Новости Саратова Продлен режим самоизоляции в Саратовской области РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Продлен режим самоизоляции в Саратовской области По Новости Саратова - 12.02.2021 89 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратовской области продлен режим самоизоляции из-за коронавируса. Об этом гласит соответствующее постановление за подписью вице-председателя региона Романа Бусаргина. Речь идет о лицах старше 65 лет, он продлевается до 1 марта 2021 года. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Назначен прокурор Перелюбского района Панков рассказал о решении проблем саратовских дольщиков Житель Базарного Карабулака ответит за избиение сожительницы до смерти ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Назначен прокурор Перелюбского района Новости Саратова - 12.02.2021 0 Татьяна Бадаева назначена новым прокурором Перелюбского района. Об этом гласит приказ генпрокурора РФ от 10 февраля. Она родилась в 1986 году, работает в органах с... Панков рассказал о решении проблем саратовских дольщиков 12.02.2021 Житель Базарного Карабулака ответит за избиение сожительницы до смерти 12.02.2021 Объявлены аукционы для размещение ларьков с квасом и мороженым в Саратове 12.02.2021 Продлен режим самоизоляции в Саратовской области 12.02.2021