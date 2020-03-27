Сроки перерегистрации участников досрочного периода ЕГЭ-2020 на основной период продлены. Об этом сообщает региональный минобраз.

Из-за указа президента РФ объявить нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля регистрацию на досрочную сдачу экзаменов перенесли на период с 1 по 8 апреля. Досрочники будут сдавать ЕГЭ в основной период.

Выпускники прошлых лет напишу свои работы в резервные дни основного срока.

— В Саратовской области на досрочный период сдачи ЕГЭ зарегистрирован 271 человек – из них только 4 выпускника этого года. Для перерегистрации на участие в экзаменах основного периода ГИА в регионе участникам досрочного периода необходимо обратиться в Региональный центр оценки качества образования, — сообщает первый замминистра образования области Елена Нерозя.