22 июня эксперты Проектного офиса «Проектный навигатор» Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» в режиме видеоконференцсвязи провели консультации для представителей муниципальных образований, подавших заявки на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2021 году. В состав экспертов входят преподаватели Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Анна Гребенникова, Оксана Кирилюк, Максим Мокеев и Камиль Рамазанов.

Представители 14 муниципальных образований области, подавших предварительные заявки в номинациях «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» и «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» обсудили с экспертами ключевые критерии оценки заявок и получили индивидуальные рекомендации по вопросам, возникшим в ходе оформления конкурсной документации.

— Конкурс выявляет, поощряет и распространяет эффективный опыт органов местного самоуправления российских регионов. Это достаточно новая форма взаимодействия федерального центра с регионами через материальное стимулирование деятельности региональных субъектов на основе инициативной конкурсной активности. Мероприятие становится популярнее и муниципалитеты развивают навыки описания своего успешного опыта для его распространения, – отметил эксперт из ПИУ РАНХиГС Максим Мокеев.

Индивидуальные консультации с представителями муниципальных образований продолжатся – для участия в региональном этапе городские округа, городские и сельские поселения должны направить заявки в министерство по делам территориальных образований Саратовской области до 5 июля.