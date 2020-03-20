В Саратове продолжается реализация проездных билетов на апрель, сообщает минсоцразвития.

Для этих целей по-прежнему доступны 520 в регионе, из которых 94 — в областном центре. Правом на получение льготного проезда уже воспользовались более 100 тысяч саратовцев.

По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефону горячей линии: 8(8452) 65-39-22.

Бесплатная выдача проездных билетов для учащихся детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей-сирот производится в учреждениях социальной поддержки населения области.