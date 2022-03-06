Продолжается расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего мужчины в совершении поджога парикмахерской в Аткарске.

Напомним, 22 декабря прошлого года около четырех часов дня 38-летний мужчина вошел в парикмахерскую, расположенную на улице Советской. В этот моментам там находилось четверо женщин.

Он облил горючей жидкостью помещение и поджег. В результате женщины получили различные повреждения и были госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, это привело к повреждению помещения парикмахерской, а также уничтожению находящегося там имущества на сумму более 300 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и закрепляются доказательства.