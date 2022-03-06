В Духовницком районе продолжается реконструкция моста через реку Малый Иргиз. Об этом сегодня, 6 марта, рассказал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Работы ведутся по региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы».

По его словам, общая стоимость реализации проекта, которая началась в прошлом году, составляет 478 млн рублей. На сегодняшний день готовность — 71%. Реконструкция должна быть завершена в августе текущего года.

— Все работы идут согласно графику. Объект является жизненно важным, так как служит транспортной артерией между двумя районами — Духовницким и Балаковским.

— Всего в рамках вышеуказанной программы на 2021-2022 года было выделено более 2 млрд рублей. Средства направили на 6 мостов и путепроводов. Работы на части из них уже завершены, — пишет Бусаргин.