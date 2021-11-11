В Саратове продолжается работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас ведутся ремонтно-реставрационные работы здания детского сада №50, расположенного на улице Первомайская, 59.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения

«Особняк», начала XX века.

Уже выполнены ремонтные и отделочные работы по замене покрытия кровли, замене окон, утеплению чердачного пространства. Помимо этого, восстановлена кирпичная кладка стен и проведена гидроизоляция.