В Саратове продолжается работа по сохранению и восстановлению памятников архитектуры города. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас ведутся ремонтно-реставрационные работы здания детского сада №50, расположенного на улице Первомайская, 59.
Здание является объектом культурного наследия регионального значения
«Особняк», начала XX века.
Уже выполнены ремонтные и отделочные работы по замене покрытия кровли, замене окон, утеплению чердачного пространства. Помимо этого, восстановлена кирпичная кладка стен и проведена гидроизоляция.