На сегодняшнее утро в Саратовской области лабораторно выявлено заболевание новой коронавирусной инфекцией у 217 человек, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших в регионе выросло до 48,076 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 43,102 человека, включая 220 человека за минувшие сутки.

Новые заболевшие выявлены в Саратове — 99, Энгельсском районе — 24, Балаковском — 14, Петровском — 11, Вольском — восемь, Балашовском — семь, Пугачевском — пять, Красноармейском — четыре, Александрово-Гайском, Аркадакском, Аткарском и Ершовском — по три, Базарно-Карабулакском, Воскресенском, Дергачевском, Екатериновском, Краснокутском, Марксовском, Озинском, Советском, Турковском, Федоровском районах и ЗАТО Светлый — два, Духовницком, Ивантеевском, Калининском, Краснопартизанском, Лысогорском, Новоузенском, Романовском, Самойловском, Саратовском, Татищевском и Хвалынском районах — по одному.