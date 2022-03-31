В 5 раз снизилось число заболеваний «Covid-19» в области за месяц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Так, на сегодня, 31 марта, зарегистрировано 422 новых случая заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 240 925 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 230 843 человека, за сутки — 723.

На стационарном лечении находятся 924 человека, на амбулаторном — 3 542.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 94, Балаковском районе — 52, Балашовском — 57, Вольском — 39, Энгельсском — 26, Марксовском — 19, Петровском — 18.