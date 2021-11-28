В Саратовской области продолжается строительство путипровода в поселке Татищево. На строительной площадке побывал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Общая протяженность дороги составит 404 метра. Подземный резервуар, вместимостью 500 кубометров будет сдан 30 ноября. К 10 декабря ожидается поставка балок для строительства нового моста.

Новый путипровод строится благодаря финансированию, привлеченному спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Завершить строительство планируется в течение двух лет.