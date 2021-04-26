Домой Рубрики Новости Саратова Продолжаются отключение воды в Саратове РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Продолжаются отключение воды в Саратове По Новости Саратова - 26.04.2021 94 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 26 апреля, еще несколько улиц в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС». Ограничения коснулись Артиллерийской улицы, 21 и 23, Смурского переезда, 17-33, четной стороны Советской улицы на участке от Вольской до Чапаева. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовский полиграфический комбинат уходит с молотка Открыт прием заявок на конкурс «Волшебство в руках» Две третьих билетов на поезда дальнего следования оформлены онлайн в январе-марте ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовский полиграфический комбинат уходит с молотка Новости Саратова - 26.04.2021 0 Саратовский полиграфический комбинат уйдет с молотка 24 мая. Объявление о продаже 100 процентов акций АО появилось на сайте «Русского аукционного дома». Согласно представленным сведениям,... Открыт прием заявок на конкурс «Волшебство в руках» 26.04.2021 Две третьих билетов на поезда дальнего следования оформлены онлайн в январе-марте 26.04.2021 Следователи выясняют причины смерти москвича в судоходном канале под Саратовом 26.04.2021 Мошенники обманули майнера из Саратова на полмиллиона рублей 26.04.2021