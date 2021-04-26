Сегодня, 26 апреля, еще несколько улиц в Саратове остались без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Ограничения коснулись Артиллерийской улицы, 21 и 23, Смурского переезда, 17-33, четной стороны Советской улицы на участке от Вольской до Чапаева.