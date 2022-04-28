На Кумысной поляне продолжаются поиски третьего пострадавшего от сближения двух учебных вертолетов.

Как сообщалось ранее, сегодня на Кумысной поляне разбился учебный вертолет «Ансат», летевший из Соколового поселка. Информация об этом появилась в телеграм-канале Михаила Исаева.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев и мэр города выехали на место происшествия, где развернули оперативный штаб.

Также глава регионального минздрава Олег Костин рассказал, что в экипаже находилось три человека. Найдены лишь двое из них. Один выпрыгнул с парашютом и при жесткой посадке получил повреждения, а другой член экипажа сгорел вместе с вертолетом. В настоящее время ведутся поиски третьего пострадавшего.

Данную информацию подтвердили и ЦВО, уточнив, что причиной случившегося стало сближение двух вертолетов при заходе на посадку во время учебно-тренировочных полетов. Второй вертолет совершил посадку на аэродроме в штатном режиме.