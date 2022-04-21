Лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде Саратовской области на 2022 год запланировано в объеме 2 500 га.

Проведение весенних лесокультурных работ запланировано в оптимальные агротехнические сроки. Весной текущего года предстоит создать лесные культуры на площади 1 387 га (в том числе искусственное лесовосстановление на площади 691 га, комбинированное лесовосстановление – 50 га и лесоразведение – 646 га). В работах примут участие 60 лесопосадочных агрегатов и более 300 человек.

Для обеспечения лесокультурных работ качественным посадочным материалом в области действуют 9 лесных питомников общей площадью 117 гектаров. В 2021 году выращено 3,4 млн сеянцев стандартного посадочного материала для воспроизводства лесов на 2022 год.

С 11 апреля ведутся работы по выкопке посадочного материала в питомниках области и лесокультурные работы на землях лесного фонда области. Работы по выкопке посадочного материала завершены в Балашовском, Вязовском, Макаровском и Черкасском лесных питомниках. Всего выкопано и заложено в снежные базы на хранение 890,9 тыс. шт. сеянцев (26%).

Силами Лысогорского, Макаровского, Балашовского, Заволжского и Черкасского лесхозов по состоянию на 20 апреля создано 200,9 га лесных культур (14,5%). Проводились работы по созданию лесных культур в Балаковском, Балашовском, Вольском, Дьяковском, Лысогорском, Макаровском, Марксовском, Усовском, Черкасском, Ширококарамышском лесничествах и Красноармейском лесхозе.

-В текущем году работы по лесовосстановлению также ведутся в рамках нацпроекта проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Лесовосстановление и лесоразведение в лесном фонде области на 2022 год запланировано в объеме 2500 га. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году, — пояснил глава областного минприроды Константин Доронин.

Напомним, нацпроект «Экология» инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и реализуется при поддержке Минприроды РФ и Минприроды региона.