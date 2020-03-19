На саратовских рынках достаточно продовольственных продуктов, сообщает пресс-служба губернатора.

В настоящее время для покупателей работают более 16 тысячи торговых точек, которые регулярно пополняются запасами.

В наличии имеется 4,6 тысячи тонн мяса, 2,4 тысячи тонн масла, более 2 тысяч тонн крупы, 2,2 — макаронных изделий, 38,6 — картофеля и овощей и 3,4 — сахара. Эти запасы позволят обеспечить потребительский спрос на два месяца.

Стоит отметить, что в нашем регионе работают 146 хлебокомбинатов и более 70 пекарен, которые могут производить 25 тонн хлеба в сутки. Две макаронные фабрики выпускают 110 тысяч тонн продукции в год, а 20 предприятий производят 300 тонн крупы в сутки. Также у областные комбинаты могут обеспечить жителей сахаром, мясом и молочной продукцией.

Сырья на местных предприятиях хватить на три месяца.