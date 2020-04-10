Необходимая помощь поступила от депутата Саратовской областной думы Юлии Литневской и фонда «Столица Милосердия».

Многие жители Саратова и области сейчас находится на самоизоляции у себя дома. Из-за сложной эпидемиологической ситуации люди, входящие в группы риска, не имеют возможности даже сходить за продуктами. Они обращаются за помощью на «горячую линию» «Единой России», организованную по инициативе секретаря регионального отделения партии, депутата госдумы Николая Панкова, а также лично к депутатам.

Многодетная мама из Саратова Елена Юнусова воспитывает пятерх детей, младшей из которых исполнилось только два года. Депутат Юлия Литневская откликнулась на просьбу женщины о помощи и, помимо продуктов, совместно с фондом «Столица милосердия» привезла семье детские вещи и игрушки.

Многодетная мама поблагодарила парламентария за оказанную помощь, отметив, что она оказалась очень кстати и поможет их семье в сложное время, когда всем лучше оставаться дома и позаботиться о себе и о своём здоровье.

В своем instagram аккаунте litnevskaya.jm Юлия Литневская обратилась к подписчикам.

— От всего сердца благодарю Вас, дорогие друзья, за то, что предлагаете помощь в той работе, которую сейчас организована на базе волонтёрского центра «Единой России». Мир не без добрых людей. И нынешняя сложная ситуация позволила в этом убедиться. Работая сейчас с замечательным фондом «Столица милосердия» хочу сказать спасибо всем, кто его поддерживает. И, конечно, большое спасибо волонтёрам наших «горячих линий». Ведь помимо материальной помощи в такие эмоционально сложные периоды важно, когда людям есть к кому обратиться, чтобы услышать слова поддержки, которая подчас дороже всякой помощи, — пишет депутат.