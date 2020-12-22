Партнёрский проект Советской местной организации Всероссийского общества инвалидов и Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС «Дорогами Большого Карамана» стал победителем областного конкурса общественно полезных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Саратовской области.

Проект ставит своей целью вовлечение людей пожилого возраста, инвалидов и молодёжи в образовательную просветительскую деятельность по вопросам истории и этнографии саратовского Заволжья. Серия партнёрских проектов в рамках движения этнокультурного исторического фестиваля «Большой Караман» реализуется уже четвёртый год, вовлекая в свою работу сотрудников и студентов ПИУ РАНХиГС.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации и с учетом возможных ограничений на массовые мероприятия в будущем, работа проекта диверсифицируется. Совместными усилиями участников создаётся интернет-портал, аккумулирующий достижения и опыт прошлых лет, и формирующий условия для информационного и коммуникационного взаимодействия действующих и новых членов краеведческого сообщества Саратовской области. В рамках проекта будут организованы лекции и семинары по истории и этнографии саратовского Заволжья, подготовлены исторические реконструкции, проведены экскурсии.

— Проект «Дорогами Большого Карамана» стал шестым по рейтингу из 48 победителей областного конкурса – это очень высокая оценка. Полученная поддержка позволит создать новые исторические реконструкции, разработать новые межрайонные маршруты историко-познавательного туризма, создать интернет-ресурс для проведения мероприятий в онлайн-формате.

Проектная идея будет реализовываться с января по октябрь 2021 года. Итоговым мероприятием станет традиционный этнокультурный исторический фестиваль «Большой Караман», который состоится в сентябре 2021 года. В 2019 году для участия в Фестивале прибыла группа аргентинцев – потомков поволжских немцев, изготовивших исторические немецкие костюмы.

Этот Фестиваль стал брендом не только Советского района, но и всей Саратовской области. К нему присоединились Марксовский и Энгельсский районы, что демонстрирует интерес к исторической и этнокультурной деятельности. В успехе социального проектирования немалую роль сыграла методическая, организационная и экспертная поддержка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, – отметил заведующий сектором евразийского сотрудничества Центра международных программ и проектов ПИУ РАНХиГС Владимир Куликов.