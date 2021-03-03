В рамках реализации проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» запущен мониторинг парковочных мест на предмет доступности для инвалидов, об этом на своей странице в социальных сетях заявил региональный координатор проекта, депутат Саратовской областной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Ковалев.

— Зима в принципе является временем года, когда люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды-колясочники стараются не выходить лишний раз на улицу. Прошедшая зима особенно усугубила ситуацию за счет эпидемиологической ситуации. Таким образом, большое количество людей с ограниченными возможностями здоровья провели зиму в стенах своих квартир, не выходя на улицу. Именно поэтому сейчас особенно важно уделить внимание созданию безбарьерной среды на улицах города. Поэтому в корне неправильно, когда парковочные места для граждан с ограниченными возможностями здоровья завалены снегом, это говорит об отношении общества к инвалидам. Сегодня своими глазами увидел одно из таких парковочных мест на улице Рабочая. В рамках реализации проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия» мы запускаем мониторинг улиц города на предмет доступности для инвалидов. Но речь идет не о наличии знака, не о наличии самого места, а об отсутствии снега и наледи, — отметил Ковалев.

В адрес председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации муниципального образования «Город Саратов» было направлено обращение с просьбой, обратить внимание на очистку парковочных мест для инвалидов при организации работ по очистке тротуаров и улиц города. На парковочном месте на перекрестке Рабочей м Горького сегодня утром снег был расчищен.