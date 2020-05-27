Тема оснащенности новых районов города современной инфраструктурой является важной и актуальной. На сегодняшний день в строящихся микрорайонах Саратова ощущается нехватка необходимых для комфортного проживания граждан социальных объектов — детских садов и школ, поликлиник, магазинов и мест отдыха. Отсутствие парковочных мест, дорог внутри микрорайона и спортивных площадок является нормой для большинства новых жилищных комплексов.

В целях повышения качества жизни населения и создания комфортных условий для проживания граждан в строящихся микрорайонах, администрацией города был разработан Проект местных нормативов градостроительного проектирования. Данный свод правил предназначен для регулирования оснащенности новых жилых комплексов необходимой для жителей инфраструктурой.

По словам заместителя главы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Антона Корнеева, работа над соответствующим документом началась год назад и сейчас Проект готов для обсуждения депутатами Саратовской городской думы.

— В этом документе, который будет основой для проектирования новых объектов, в том числе и жилых, большой упор сделан на ту часть территории, занимаемой жилыми домами, которая относится к благоустройству. Введены более жесткие нормы по количеству и площади детских площадок, спортивных площадок, по площади озеленения, по количеству парковочных мест, по организации проезда внутри территории. Установлены несколько вариантов застройки как центральной части города, так и территории отдельно стоящих домов, больших жилых комплексов. Проектировщики будут эти нормы учитывать при проектировании и среда, которая сложится в новых строящихся домах, будет соответствовать новым современным стандартам, станет благоприятной для наших жителей, — рассказал Антон Корнеев.

Например, сейчас в жилом комплексе «Иволгино» каждый дом обеспечен открытой парковкой не более чем на 10 машино-мест и минимальным количеством озеленения. Спортивные и детские площадки в границах земельного участка дома отсутствуют, как и места для постоянного хранения автомобилей.

Согласно новым разработанным нормативам каждый жилой дом в микрорайоне «Иволгино» должен быть обеспечен детской площадкой площадью не менее 76 кв.м, спортивной площадкой площадью не менее 54 кв.м, площадкой для отдыха площадью не менее 25,5 кв.м. Площадь зеленых зон должна составлять не менее 25% от общей площади земельного участка.

Дома в микрорайоне относятся к категории жилья эконом-класса, количество квартир — 64. Согласно новому своду правил для них установлен норматив 1,2 машино-место на квартиру. Следовательно, необходимо разместить 76 машино-мест. Чтобы обеспечить все эти показатели вместо имеющегося земельного участка площадью 2311 кв. м., под каждый дом необходимо отводить 5567 кв. м.

Кроме того, Проектом установлены нормативные параметры дорог, улиц и проездов. Введена их собственная классификация. Это позволило предусмотреть возможность организации парковок в границах улично-дорожной сети, сохранение ширины пешеходной части тротуара, устройство выделенных технических полос для прокладки коммуникаций и возможность комфортной организации велосипедного движения