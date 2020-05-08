По итогам Всероссийского грантового конкурса молодежных проектов среди вузов были признаны победителями 377 проектов от 177 вузов, находящихся в 67 субъектов Российской Федерации, на общую сумму 900 000 000 рублей. В число победителей вошел проект Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС «Цифровой патруль», на реализацию которого на территории Саратовской области в 2020 году выделено 400 000 рублей.

Проект «Цифровой патруль» является логическим продолжением проекта «ХакеRU.net» – победителя конкурса Президентских грантов и полуфиналиста Всероссийского конкурса «Добровольцы России».

Куратор проекта, начальник управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова рассказала про идею: «В этом году, мы со студентами нашего Института Дмитрием Минским, Денисом Родичевым, Александром Кондаковым и Артемом Юленковым продолжили курс на воспитание у детей базовых навыков цифровой гигиены. Мы разработали принципиально новую игру «DigitalBonTon», которая направлена на развитие навыков этичного поведения при работе с гаджетами и Интернетом.

Формат «игра-ходилка» в комбинации с бальной системой оценки ответов на вопросы по тематикам: социальные сети, переписка, реальное цифровое. В игре есть карточки с фиксированными ответами, и открытые вопросы, направленные на взаимодействие участников. Это позволяет игрокам самим определять уровень этичности ответов конкурентов. В рамках проекта игра будет выпущена в комплекте с игрой по безопасному поведению детей в сети Интернет «ХакеRU.net».

Отмечу, что важную роль в жизни проекта сыграло участие команды в Акселераторе социальных инициатив RAISE от Президентской академии, где студенты получили не только навык проектной работы, но и отзывы самых известных экспертов страны. Это позволило эффективно доработать проект».

— Тема, которую наш Студенческий проектный офис разрабатывает уже второй год, получила особую актуальность в условиях самоизоляции и перехода на дистанционное обучение. Жизнь людей в сети Интернет становится все интенсивнее, а мошеннические схемы все разнообразнее.

Уверена, что наши наработки будут полезны не только детям, но также учителям и родителям, — отметила заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Наталья Агапова.