Объявлен аукцион на проект планировки территории для реконструкции развязки в районе стадиона “Волга”.

Речь идет о местности, ограниченной проспектом Энтузиастов, 7-й Нагорной улицей, полосой отвода железной дороги и проездов без названия в Заводском районе Саратова с проектом межевания в его составе.

Комитет по управлению имуществом Саратова намерен выделить на это миллион рублей. Заявки принимаются до 19 марта, победителя определят 23 числа.

Напомним, в Саратове летом появится новая дорожная развязка на “Стрелке”.