Проект реконструкции здания железнодорожного вокзала Саратова получил

положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В ближайшее время

планируется получить разрешение на строительство и заключить договор с подрядной

организацией, которая выполнит комплекс строительно-монтажных работ.

В соответствии с проектной документацией планируется произвести

перепланировку внутренних помещений вокзала, укрепить фундамент, сделать колонны и перекрытия. Кроме того, специалисты заменят кровлю и смонтируют новые

инженерные сети. В центральном зале на первом этаже здания установят фонтан.

Также в рамках реконструкции вокзальный комплекс дополнит крытый переход,

который соединит основное здание со всеми платформами. Действующий подземный

переход в перспективе будет служить только для перехода людей из одной части города в другую. Перед переустроенным главным входом возведут два досмотровых павильона с ограждением, обозначающим зону транспортной безопасности. Фасад обновленного вокзала гармонично впишется в архитектурный ансамбль Привокзальной площади Саратова.

Обновлённый объект будет максимально адаптирован для маломобильных групп

населения.