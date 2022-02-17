Проект реконструкции здания железнодорожного вокзала Саратова получил
положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». В ближайшее время
планируется получить разрешение на строительство и заключить договор с подрядной
организацией, которая выполнит комплекс строительно-монтажных работ.
В соответствии с проектной документацией планируется произвести
перепланировку внутренних помещений вокзала, укрепить фундамент, сделать колонны и перекрытия. Кроме того, специалисты заменят кровлю и смонтируют новые
инженерные сети. В центральном зале на первом этаже здания установят фонтан.
Также в рамках реконструкции вокзальный комплекс дополнит крытый переход,
который соединит основное здание со всеми платформами. Действующий подземный
переход в перспективе будет служить только для перехода людей из одной части города в другую. Перед переустроенным главным входом возведут два досмотровых павильона с ограждением, обозначающим зону транспортной безопасности. Фасад обновленного вокзала гармонично впишется в архитектурный ансамбль Привокзальной площади Саратова.
Обновлённый объект будет максимально адаптирован для маломобильных групп
населения.