25 студенческих проектов, направленных на поддержку людей старшего поколения в условиях распространения коронавируса, определены в список финалистов Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум».

Цель конкурса – привлечь внимание к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения, выявить и поощрить талантливых студентов на разработку и реализацию социальных проектов, развить у них необходимые для этого навыки, а также распространить эффективный опыт социального проектирования в студенческой среде.

В номинации «Молодежное предпринимательство» в финальный список определен образовательный проект «Цифровой патруль» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС. Проект является логическим продолжением проекта «ХакеRU.net» – победителя конкурса Президентских грантов и полуфиналиста Всероссийского конкурса «Добровольцы России».

До конца мая 2020 года оценить проекты и определить победителей в пяти номинациях предстоит жюри конкурса, в состав которого вошли 10 человек — представителей крупных общественных и коммерческих организаций, федеральных органов власти, в числе которых Заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова, заместитель министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова.

Студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, один из создателей проекта «Цифровой патруль» Денис Родичев поделился впечатлениями: «Я очень рад, что наш проект вошел в список лучших в конкурсе «Инносоциум». 27 мая я представлю наш проект перед членами жюри – это будет очень ответственный шаг, но надеюсь, командой мы справимся со всеми трудностями».

Заместитель директора ПИУ РАНХиГС Наталья Агапова отметила: «Тема, которую наш Студенческий проектный офис разрабатывает уже второй год, получила особую актуальность в условиях самоизоляции и перехода на дистанционное обучение. Жизнь людей в сети Интернет становится все интенсивнее, а мошеннические схемы все разнообразнее. Уверена, что наши наработки будут полезны не только детям, но также пожилым людям».

Организаторами конкурса выступают Центр развития социальных коммуникаций «Инносоциум» и Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт».