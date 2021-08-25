Подведены итоги восьмого заезда «Улица как новая сцена», прошедшего на арт-кластере «Таврида» в Крыму. По результатам мероприятия обладателем гранта в размере 150 000 рублей стал студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Максим Илюшкин.

Данная смена была посвящена развитию таких индустрий, как цирковое искусство, бардовская песня и уличный театр. В течение недели участники мероприятия посещали воркшопы для освоения профессиональных навыков, мастер-классы и практикум с экспертами и творческие лаборатории.

В качестве площадки для погружения в самобытность искусства студент выбрал одно из трёх направлений форума – Школу уличного театра.

—Хоть это и немного не мой профиль, мне тем не менее удалось найти своих, близких по интересам и направлению игры в театре друзей. Вместе веселее ходить на образовательную программу и, в конце концов, отдыхать, – рассказал Максим.

Больше всего юноше запомнились лекции Марии Вольской – известного в России и за рубежом художника-постановщика театра. Из мастер-классов наиболее интересными показались практические занятия по управлению большой тростевой куклой от тюменского театра «Мимикрия».

Также Максим представил вниманию экспертов и успешно защитил на грантовом конкурсе проект «Лаборатория психологического театра «СемьЯ», целью которого является преодоление социально-духовного кризиса семьи в России, оказывающего негативное влияние на психологическое состояние детей. Проект направлен на молодёжь Саратовской области в возрасте от 10 до 18 лет. На данный момент в рамках его реализации Максим с командой проводят репетиции выступлений. Ребята хотят организовать 5 мероприятий психологического театра «СемьЯ» численностью 250 человек в каждом. В ходе таких мероприятий планируется показ постановок для разных возрастных групп детей: от 10 до 14 лет – постановка-отрывок из произведения П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», для подростков с 14 до 18 – постановка по мотивам произведения К. Паустовского «Телеграмма».

Спонсорами проекта являются: ПИУ РАНХиГС, Саратовское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», министерство молодёжной политики и спорта Саратовской области, региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодёжи «Молодёжь плюс».

Особенности театрального формата проекта «СемьЯ» прокомментировала психолог Поволжского института управления РАНХиГС Татьяна Сафонова:

—Театр – это та форма, которая сильно воздействует на человека и позволяет долго прорабатывать увиденное на сцене. Для каждого молодого человека, который придёт на постановку проекта, это станет отличной возможностью задуматься и получить оценку проигранной ситуации со стороны взрослого. В определённый момент они сами станут родителями и посмотрят на ту же ситуацию другими глазами.

—Таврида – это уникальная в России площадка, куда приезжают люди со всех регионов нашей страны. Это действительно то место, где каждый приезжающий хочет творить, делать что-то новое и у него получается! В любой момент и в любой точке форума можно пообщаться с экспертами. Для себя я нашёл профессионалов, чьи лекции и мастер-классы мне было приятно посещать. Хорошая лекция отличается от плохой тем, что после хорошей хочется что-то делать самому – она тебя воодушевляет, и таких там было много, – поделился впечатлениями от участия в смене Максим Илюшкин. – Я был очень рад получить грант. И несмотря на то, что мы были чётко настроены на победу, это всё равно эмоции счастья, радости и чувства удовлетворения проделанной работой.