Привлекательный и функциональный сайт – это не только красивая картинка для пользователя, но и эффективный инструмент, который повысит лояльность потенциального клиента и подтолкнет его к покупке вашего продукта или услуги.

Центр поддержки предпринимательства предложил услуги софинансирования заинтересованным лицам, занимающимся: разработкой дизайн-макета и созданием лендинговой страницы — 30 тысяч рублей; разработкой дизайн-макета и созданием интернет-сайта — 70 тысяч рублей; разработкой дизайн-макета и созданием интернет-магазина — 100 тысяч рублей; внедрением мобильного приложения для программы лояльности — 30 тысяч рублей.

Команда проекта «Место Встречи» в составе студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Вадима Воронина, Анастасии Юдиной, Дмитрия Милова, Елизаветы Хвалиной, Анастасии Кулибабиной и Алексея Ким получила поддержку от Центра поддержки предпринимательства в размере 100 тысяч рублей на разработку собственного сайта.

— В настоящее время команда занимается написанием технического задания для платформы, и очень рада, что при содействии Центра «Мой бизнес» мы получили средства на реализацию еще большего количества наших задумок, — поделился студент ПИУ РАНХиГС, представитель команды проекта «Место Встречи» Дмитрий Милов.

Отметим, что Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и министерства экономического развития Саратовской области.