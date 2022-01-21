Подведены итоги отборочного этапа Всероссийского конкурса социальных проектов «Инносоциум», согласно которым в финал конкурса прошло 30 проектов участников в разных номинациях. В число финалистов конкурса вошла студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Дария Павлова.

Целью конкурса является привлечение внимания к актуальным социально значимым проблемам и способам их решения, выявление и поощрение талантливых студентов к разработке и реализации социальных проектов, развитие у них необходимых для этого навыков, а также распространение эффективного опыта социального проектирования в студенческой среде.

Номинация «Развитие социального предпринимательства», в которой принимает участие Дария, рассматривает инициативы, направленные на достижение общественно полезных целей, реализуемые с использованием предпринимательского подхода и основанные на самоокупаемых бизнес-моделях. Проекты номинации предполагают популяризацию социального предпринимательства, оказание консультационной поддержки социальным предпринимателям и вовлечение населения в данную сферу.

Представленный студенткой на суд экспертов и организаторов конкурса проект «HanDec» направлен на разработку продающего бизнес-алгоритма для Технологического центра дополнительного образования и профессионального обучения «ТехноГрад 64», расположенного на базе Школы-интерната АОП №1 города Энгельс. На данном этапе Дария с командой стараются интегрировать всё больше инструментов для вовлечения школьников в предпринимательскую деятельность.

«Проект является не просто предпринимательским, в него заложен глубокий социальный смысл – помощь в социализации и формировании финансовой устойчивости подростков с ограниченными возможностями здоровья. А главное, что проект предлагает реальные механизмы, актуальные на рынке, – отметила высокую значимость проекта ребят начальник Управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова. – Важно, что в нашем Институте создана и успешно работает система поддержки предпринимательских инициатив студентов, а сами ребята ежегодно становятся призёрами Всероссийского акселератора социальных инициатив RAISE. Всё это позволяет создавать такие важные и проработанные проекты. Уверена, что команда достойно выступит на финале конкурса и сможет привлечь дополнительные ресурсы для развития своей инициативы».

Дария Павлова также поделилась впечатлениями от участия в конкурсе: «Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» – это замечательная возможность получить обратную связь от экспертов и огромный шаг для развития проекта. «HanDec» в пятёрке лучших в номинации «Развитие социального предпринимательства», а это значит, что мы с командой на правильном пути! Это результат сплочённой работы команды и всесторонней поддержки со стороны наших кураторов Ивана Сергеевича Мещерякова и Анны Сергеевны Поповой. Впереди, конечно же, ещё много работы, но могу с уверенностью сказать, что мы к этому готовы!».

На данный момент уже стартовал заключительный этап конкурса, в рамках которого участникам предстоит пройти оценку проектов членами жюри. Победители конкурса «Инносоциум» будут объявлены в феврале и получат возможность воплотить свои проекты на практике.