1 июня 2020 года участники XVII Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – представили свои проекты, заявленные в номинации «Мой город».

По итогам очной защиты эксперты определили 9 лучших проектов из 23 регионов России. От Саратовской области в число победителей вошел проект «Мелодия усадьбы» студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Студент ПИУ РАНХиГС Иван Веселый поделился впечатлениями.

— Это очень важная победа как для меня, так и для всей команды! Мы очень тщательно и кропотливо работали над защитой проекта и наши старания оправдались. Огромное спасибо нашему Институту за неоценимую помощь и поддержку в подготовке к защите проекта, — говорит парень.

Распределение призовых мест между победителями станет известно осенью 2020 года, на общей церемонии награждения.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».