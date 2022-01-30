Мэр Саратова рассказал о ходе работ по благоустройству набережной.

«Работы по продлению набережной в Октябрьском районе идут полным ходом. По итогам реализации проекта появится не только берегоукрепительное сооружение, но и преобразится вся прилегающая территория. Наша задача, чтобы общественное пространство было комфортным, удобным и функционально наполненным.

Фактически, работы по благоустройству были начаты ещё в прошлом году: осуществлён переезд лодочных баз, отремонтированы подъезд и подходы по 3-му Дегтярному проезду.

В настоящее время муниципалитет работает с собственниками объектов, расположенных вблизи будущей набережной, которые уже выразили намерения переформатировать свою деятельность и развернуть бизнес, связанный с рекреацией.

При создании зоны отдыха запланирована вся необходимая инфраструктура: дорога, тротуары, парковки. Подробная концепция будет представлена общественности для обсуждения позднее.

Напомню, реализация данного проекта стала возможной благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, который презентовал концепцию председателю правительства России Михаилу Мишустину в прошлом году во время посещения Саратова», — заявил глава областного центра Михаил Исаев.