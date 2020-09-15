В 2020-2021 учебном году в Поволжском институте управления РАНХиГС внедряется новая практика участия студенческого сообщества в работе органов местного самоуправления, которая предлагает студентам профильного направления подготовки заниматься проектированием решений вопросов местного значения в конкретных муниципальных образованиях региона.

С целью реализации практики председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская провела встречу со студентами Президентской академии направления подготовки «Государственное и муниципальное управление».

Людмила Жуковская рассказала студентам четвертоо курса ПИУ РАНХиГС о результатах работы проектного офиса муниципальных образований Саратовской области «Проектный навигатор», о реализации в области проектов поддержки местных инициатив, роли преподавателей кафедры государственного и муниципального управления Президентской академии в работе по указанным направлениям, а также о возможности использовать потенциал молодежи в проектной работе на муниципальном уровне.

— Встраивание студентов в работу проектного офиса муниципальных образований Саратовской области «Проектный навигатор» мы рассматриваем как способ повышения качества подготовки выпускников РАНХиГС. Проектные компетенции для государственных и муниципальных служащих в настоящее время являются одними из основных в системе квалификационных требований. Практическая работа в сфере проектирования решений реальных проблем муниципальных образований, которой будут заниматься студенты направления подготовки «Государственное и муниципальное управление», обеспечит им развитие этих компетенций. Для органов местного самоуправления такая практика интересна с позиции привлечения на муниципальную службу молодых квалифицированных кадров, — отметила заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Наталья Гегедюш.

Отметим, что в рамках дисциплины «Управление проектами и программами в государственном и муниципальном управлении» в течение семестра студенческие команды ПИУ РАНХиГС будут разрабатывать проекты решения социально-значимых проблем муниципальных образований. Студенты получат проектные и коммуникативные компетенции, а также возможность трансфера передовых управленческих технологий в практическую деятельность органов власти, внесут вклад в развитие Саратовской области.

Взаимодействие с органами местного самоуправления обеспечивает Ассоциация «Совет муниципальных образований Саратовской области». Таким образом, в муниципальных образованиях будут созданы дополнительные условия для применения проектного управления.