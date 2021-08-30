На пятом Всероссийского форума о жилье и городской среде «Среда для жизни» в Нижнем Новгороде премьер-министр Михаил Мишустин познакомился с выставкой «Город и вода» и осмотрел несколько стендов. Внимание политика привлек стенд о перспективах развития набережных в российских городах, в том числе в нескольких городах ПФО – в Нижнем Новгороде, Саратове и Энгельсе.

Напомним, реставрация саратовской набережной стартовала в апреле этого года. Работы развернулись сразу на нескольких участках. На отрезке «новой набережной» между Бабушкиным взвозом и Провиантской проведен капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища.

Близится к завершению реконструкция ярусов «старой набережной». Работы ведутся в рамках проекта «Жилье и городская среда». Все три уровня подрядчик обещает сдать к 15 сентября. Сейчас специалисты реставрируют ротонду – укрепили фундамент, объект готов к покраске. Согласно представленному проекту набережная должна стать не только краше, но и длиннее. Принято решение обустроить набережную и пляж с укреплением береговой линии от 4-го Чернышевского проезда до улицы Заводской.

Открывая пленарную сессию V Всероссийского форума, Михаил Мишустин отметил, что на таких площадках «вопросы городской среды можно обсудить со специалистами в самых разных областях — от архитекторов и проектировщиков до губернаторов и министров. В этих спорах рождаются новые идеи, которые становятся реальными проектами. Стимулируют экономическое, культурное, социальное развитие как в мегаполисах, так и в малых городах во всех регионах России».

Внедренный стандарт комплексного развития территорий уже успешно применяется во многих городах России, в том числе ПФО. Михаил Мишустин сообщил, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» позволил благоустроить более 88 тысяч новых пространств и общественных территорий. В 2021 году на эту программу предусмотрено более 36,5 млрд рублей.