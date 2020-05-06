В Федеральном агентстве по делам молодежи (Росмолодежь) подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2020 году. Впервые конкурс проводился одновременно как для граждан Российской Федерации 14-30 лет, так и для образовательных организаций высшего образования (за исключением казенных учреждений).

В Саратовской области победителями конкурса среди физических лиц стали восемь проектов, три из которых созданы студентами и сотрудниками Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

Проект «Soft-skills школа «5К» — психолого-управленческая образовательная программа для развития гибких навыков у студентов — получил финансовую поддержку в размере 310 000 рублей. Проект представляет собой модуль учебных занятий и тренингов, охватывающий 5 блоков, соответствующих актуальным гибким навыкам: креативное мышление, командная работа, комплексное (системное) мышление, коммуникативность, критическое мышление. Выбранные навыки обусловлены запросами престижных работодателей по всему миру (на основе статистики Всемирного экономического форума в Давосе, интернет-рекрутмента HeadHunter), из которых следует, что именно перечисленные компетенции станут определяющими в профессиональной среде «завтрашнего дня». Каждый блок разбит на несколько занятий: одно лекционное, и пять игрового, интерактивного и тренингового форматов длительностью 90-120 минут каждое. Образовательная программа является авторской разработкой на основе изучения и обобщения мировых тенденций и наработок в области селфменеджмента. Все участники программы получают доступ к методическим, лекционным, презентационным, а также фото- и видеоматериалам для личного пользования.

Заместитель декана факультета магистратуры и аспирантуры ПИУ РАНХиГС Николай Пержу прокомментировал идею создания образовательной программы: «Проект как идея возник при подготовке приемной кампании по набору в магистратуру, и получил дальнейшее развитие в рамках конкурса «Лидеры России», после которого был презентован на встрече с Губернатором области Валерием Радаевым.

Суть проекта соответствует актуальным вызовам времени, где гибкие навыки выходят на первый план при трудоустройстве, профессиональной деятельности и в целом жизни. Проект направлен на студенческую молодёжь, его реализация планируется в Поволжском институте управления РАНХиГС на базе факультета магистратуры и аспирантуры.

Рад, что именно у нашего факультета и нашего Института появились дополнительные возможности для обучения актуальным навыкам. Тренерская команда проекта в составе преподавателей Президентской академии Максима Мокеева, Елены Константиновой, Оксаны Понукалиной, Камиля Рамазанова, уже готова приступить к обучению наших студентов в рамках проекта. Мы готовим для участников много интересных сюрпризов. Ждём всех желающих осенью 2020 года, проект стартует в ноябре!»

Еще одним победителем конкурса стал проект «Витрина профессий» студента 4 курса Поволжского института управления РАНХиГС, председателя Молодежного Правительства Саратовской области Анастасии Шевченко. Проект получил грант на сумму 2 000 000 рублей. В рамках проекта планируется создать общедоступную интернет-энциклопедию о профессиях, созданную самими профессионалами. Любой желающий сможет зарегистрироваться на сайте и ответить на вопросы о своей профессии, а пользователи портала – ознакомиться с базой всех опубликованных карточек с возможностью поиска по отдельным категориям.

«По итогам реализации проекта «Витрина профессий» станет уникальной площадкой для знакомства с существующими профессиями и выбора личной профессиональной траектории с учетом потребностей рынка труда», – отметила Анастасия Шевченко.

Третьим победителем от Поволжского института управления РАНХиГС стал проект «#МедиаДетство» магистранта Института Вероники Рыжкиной, получивший поддержку в размере 200 000 рублей. Проект направлен на вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений Саратовской области в процесс создания медиаконтента в сети «Интернет». В рамках проекта команда студенческого СМИ «СТУДиЯ» планирует проводить очные и дистанционные мастер-классы, направленные на развитие медиацентров в школах и создания в них контента.

В Конкурсе среди физических лиц были признаны победителями 1 110 проектов на общую сумму 1 151 059 000 рублей, из 84 субъектов Российской Федерации.

В Конкурсе среди вузов были признаны победителями 377 проектов от 177 вузов на общую сумму 900 000 000 рублей, из 67 субъектов Российской Федерации.

Объем финансирования Конкурса в 2020 году составил 2,55 млрд рублей.