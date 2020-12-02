В конце ноября были подведены итоги заочного этапа II Всероссийского фестиваля молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история». Фестиваль проходит в два конкурсных этапа. На первом заочном этапе, проходившем с 1 апреля по 30 ноября 2020 года, конкурсанты представили свои проекты на информационном портале фестиваля.

Оценивала проекты экспертная комиссия из 27 специалистов в области патриотического воспитания, социального проектирования и молодежной политики, среди которых: директор ГАУ СО «Дом Молодёжи» Лейла Расулова; председатель Ассоциации молодёжных правительств Российской Федерации Дина Гайзатуллина; директор автономной некоммерческой организации содействия воспитанию подрастающих поколений «Детские и молодёжные социальные инициативы» Сергей Тетерский.

Заместитель директора Поволжского института управления РАНХиГС Ирина Иванова отметила: «Такие проекты, как «Живая история», сегодня просто необходимы. С их помощью студенты со всей страны получают возможность приобщиться к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, представить и внедрить свою идею на всероссийском масштабе».

По результатам экспертной оценки были выбраны 100 лучших проектов заочного этапа, утвержденных на заседании организационного комитета конкурса. Достойно представили Саратовскую область и вошли в число победителей заочного этапа студенты Поволжского института управления РАНХиГС: Илья Перминов с просветительским проектом «Infinite Kosmos»; Евгений Аникин с образовательно-игровым проектом «Квиз победы»; Алина Гурьева с интерактивным квестом «В поисках права»; Анастасия Юдина с проектом «Немецкая слободка».

— В настоящее время у студентов существует множество возможностей для самореализации. Участие в конкурсе «Живая история» особенно важно с точки зрения развития патриотического воспитания в молодежной среде. Поскольку проект «Infinite Kosmos» приурочен к памятному событию в нашей стране — 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос, наша команда планирует и дальше продвигать эту инициативу в молодежных грантовых конкурсах. Я очень рад, что наш Институт дает возможности для развития своих идей как внутри региона, так и за его пределами, – поделился студент четвертого курса ПИУ РАНХиГС Илья Перминов.

Очный этап фестиваля пройдет в Екатеринбурге с 11 по 14 марта 2021 года.