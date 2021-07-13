Летняя форумная кампания продолжает открывать возможности для обучающихся вузов. Так, студент Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС Денис Родичев принял участие в смене «Голос поколения» Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория Смыслов», а студенты Института Дамир Мусагитов, Мария Клубкова и Анна Демидова продемонстрировали свои креативные идеи в рамках смены «Артполяна» фестиваля «Таврида.АРТ».

Фестиваль «Таврида.АРТ» ‒ это точка сборки лидеров изменений в креативных индустриях с высоким уровнем концентрации разноформатных событий и творческих людей на территории Капсельской бухты в Крыму.

Для Анны Демидовой это первое участие в «Тавриде» и в грантовом конкурсе.

— Проект, который я представила экспертному жюри, называется «Пиросмани», он направлен на продвижение молодых художников и писателей, а также на повышение уровня культурной грамотности молодёжи Саратовской области. Во время защиты проекта многие достойно оценили мою презентацию, поэтому у меня было некое предчувствие того, что я получу свой заветный грант. Так и вышло! Выигранные 300 тысяч рублей я использую для развития инициативы, – отметила она.

Также участники платформы получили возможность пройти отбор в популярные шоу и флагманские медиапроекты, на стажировки в передовых компаниях и организациях, а самое главное – прогрессивно развиваться в выбранном направлении.

Состав участников смены «Голос поколения» представили государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодёжной политики, сотрудники вузов, выполняющие воспитательную работу, и лучшие участники всех модулей программы «Голос поколения». Смена дала старт формированию кадрового резерва государственной молодёжной политики.

По итогам участия в форуме Денис Родичев получил грантовую поддержку в размере 350 тысяч рублей на реализацию проекта «Твоя безопасная сеть», целью которого является обучение детей цифровой грамотности и этикету. Денежные средства он направит на распространение инициативы в 15 муниципальных районах Саратовской области.