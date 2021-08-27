Состоялось объявление итогов грантовых конкурсов молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга – 2021». На Всероссийском конкурсе молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи к получению грантов были рекомендованы 2 инициативы студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС.

—Победа наших ребят – это не случайность, а результат полугодовой работы в Студенческом проектном офисе. Проекты направлены на решение разных социальных инициатив, но они напрямую связаны с направлениями подготовки студентов. Важно, что их реализация позволит получить практический опыт, – комментирует итоги конкурса начальник Управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Так, по результатам номинации «Студенческие инициативы» Михаил Шепелев получил грантовую поддержку в размере 82 000 рублей на реализацию проекта «HanDec». Данная проектная инициатива направлена на разработку продающего бизнес-алгоритма для Технологического центра дополнительного и профессионального обучения школьников с ограничениями по слуху «ТехноГрад 64», созданного на базе Школы-интерната АОП №1 г. Энгельс.

—Выигранный грант является высокой оценкой работы нашей команды от серьёзных и компетентных экспертов! Это большая радость, но также и мотивация к достижению результатов и лучшего развития проекта. Предстоит большая работа, но это интересный вызов и испытание наших сил, – делится впечатлениями Михаил.

Евгений Ветров одержал победу в номинации «Молодёжные медиа» с проектом «Медиа-хакатон «Digital Media» и стал обладателем гранта в размере 79 000 рублей.

—Данная проектная инициатива посвящена повышению качества контента, который создают студенческие медиацентры. В ходе реализации проекта планируется проведение медиа-хакатона, где активное участие примут как представители студенческих медиацентров саратовских вузов, так и ведущие эксперты в медиасфере, – отметил Евгений.