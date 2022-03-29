В Саратовской области повысится цена за проезд из Саратова в Сторожевку. Об этом сообщила пресс-служба регионального минтранса.

Так, с 1 апреля за проезд по маршруту Саратов-Сторожевка придется платить 40 рублей.

Чиновники объяснили повышение оплаты проезда в общественном транспорте возросшими затратами перевозчиков.

— Эксперты считают, что повышение тарифов необходимо, чтобы обеспечить безопасную перевозку пассажиров – приобретать запасные части и оборудование, а также оплачивать горюче-смазочные материалы, — уточнили в ведомстве.

Напомним, с 28 марта стоимость проезда подорожала до 30 рублей еще на девяти автобусных маршрутах Саратова.