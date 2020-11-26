Саратовцы не раз устраивали фотосессии на аллее «Звездное небо». Об этом сообщили в мэрии.

Теперь проезд в эту зону ограничен вазонами. Соответствующее решение приняли чиновники вместе с городской Госавтоинспекцией.

Напомним, ранее в интернете выявили сразу 11 человек, которые делали там снимки. Большая часть из них вообще не являются саратовцами, каждого привлекли к административной ответственности и оштрафовали на тысячу рублей.

В скором времени там появится знак «Пешеходная дорожка» и нарушители будут отдавать сумму вдвое больше.