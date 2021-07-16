Домой Рубрики Новости Саратова Проезд на перекрестке улиц Киселева и Горького в Саратове закрывают на сутки РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Проезд на перекрестке улиц Киселева и Горького в Саратове закрывают на сутки По Новости Саратова - 16.07.2021 96 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове для проведения ремонтных работ ООО «КВС» закрывают движение на перекрестке улиц Киселева и Горького. Ограничения продлятся с 8:00 17 июля до 6:00 19 июля. Кроме того, в этот период не будет ходить троллейбус №3. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Прокуратура уличила ООО «КВС» в завышении суммы платежек Предпринимателям из Саратовской области будут возмещать деньги за использование системы быстрых платежей Роман Бусаргин рассказал об итогах визита на металлургический завод в Балаково ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Прокуратура уличила ООО «КВС» в завышении суммы платежек Новости Саратова - 16.07.2021 0 Прокуратура Саратовской области организовала проверку по обращению пенсионера о нарушениях при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона. Для этого... Предпринимателям из Саратовской области будут возмещать деньги за использование системы быстрых... 16.07.2021 Роман Бусаргин рассказал об итогах визита на металлургический завод в Балаково 16.07.2021 Александра Ландерова: Прослеживается тенденция увеличения конкурентности на выборах 16.07.2021 Труп мужчины обнаружен на пляже в Энгельсе 16.07.2021