В Саратове для проведения ремонтных работ ООО «КВС» закрывают движение на перекрестке улиц Киселева и Горького.

Ограничения продлятся с 8:00 17 июля до 6:00 19 июля.

Кроме того, в этот период не будет ходить троллейбус №3.