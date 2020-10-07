Домой Рубрики Новости Саратова Проезд на перекрестке в центре Саратова перекроют на неделю РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Проезд на перекрестке в центре Саратова перекроют на неделю По Новости Саратова - 07.10.2020 474 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 7 октября из-за обрушения грунта перекрывают движение на перекрестке улиц Вольская и Зарубина в Саратове. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс». Работы завершат 14 октября, объехать участок можно будет по Симбирской улице. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Пожар в Каменке тушили 11 человек Открыта продажа проездных на ноябрь в Саратовской области Сельчанин из Перелюбского района получил «условку» за кражу 8 тыс рублей с чужого счета ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Пожар в Каменке тушили 11 человек Новости Саратова - 07.10.2020 0 Вчера, 6 октября, 11 пожарных и две единицы техники выехали тушить надворные постройки в селе Каменка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Площадь возгорания... Открыта продажа проездных на ноябрь в Саратовской области 07.10.2020 Сельчанин из Перелюбского района получил «условку» за кражу 8 тыс рублей... 07.10.2020 Трамваи четырех маршрутов встали в Саратове 07.10.2020 Следователи выясняют почему скончался мужчина в Аркадаке 07.10.2020