С 7 октября из-за обрушения грунта перекрывают движение на перекрестке улиц Вольская и Зарубина в Саратове. Об этом сообщили в ПАО «Т Плюс».

Работы завершат 14 октября, объехать участок можно будет по Симбирской улице.