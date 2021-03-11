В апреле в Саратовской области будут отмечать День Космонавтики.

В связи с этим 10 и 11 апреля пройдут областные соревнования «Саратовский марафон «Звездный путь» и велопробег «Поехали!».

Поэтому два дня будет ограничено движение транспорта через мост “Саратов — Энгельс” и на подъезде к месту приземления Юрия Гагарина ( Парк покорителей космоса в селе Терновка).

10 апреля проезд на первом участке закроют с 11:00 до 12:00, на втором с 14:00 до 16:00. 11 апреля на мосту с 11:00 до 12:00, с 14:00 до 15:00 и с 18:00 до 19:00, а на подъезде с 14:00 до 17:00.