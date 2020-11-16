Домой Рубрики Новости Саратова Проезд по улице Хользунова закрывают для автомобилистов на четыре дня РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Проезд по улице Хользунова закрывают для автомобилистов на четыре дня По Новости Саратова - 16.11.2020 81 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber С 11:00 16 ноября до 8:00 20 ноября в Саратове закрывают проезд по улице Хользунова на участке от Мичурина до Рабочей. Об этом сообщили в ПАО “Т Плюс”. Ограничения связаны с работами энергетиков. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Аэропорт будет реконструирован в Балаково Почти 30 тысяч SMS с напоминанием о долге за вывоз ТКО отправлены юрлицам Иностранцев отправили в колонию за распространение наркотиков в Саратове ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Аэропорт будет реконструирован в Балаково Новости Саратова - 16.11.2020 0 Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин подписал соглашение с инвестором АО «Металлургический завод Балаково»в лице гендиректора Виталия Бабенко о реконструкции аэропорта в Балаково. Проект... Почти 30 тысяч SMS с напоминанием о долге за вывоз ТКО... 16.11.2020 Иностранцев отправили в колонию за распространение наркотиков в Саратове 16.11.2020 Объявлен «оражневый уровень» опасности из-за холода в Саратовской области 16.11.2020 «Молодая Гвардия» празднует своё пятнадцатилетие 16.11.2020