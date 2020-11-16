С 11:00 16 ноября до 8:00 20 ноября в Саратове закрывают проезд по улице Хользунова на участке от Мичурина до Рабочей. Об этом сообщили в ПАО “Т Плюс”.

Ограничения связаны с работами энергетиков.

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