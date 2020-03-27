Администрация Саратова опровергла информацию приостановке действия проездных билетов на льготный проезд в общественном транспорте.

— Слух о переходе общественного транспорта Саратова только на проезд за наличные деньги не верен. Никаких указаний на этот счет не выходило. Вероятно, горожан ввело в заблуждение постановление, изданное мэрией Москвы, — рассказали нам в пресс-служба администрации.

Накануне в саратовских пабликах в социальных сетях стали распространяться слухи о том, что весь общественный транспорт Саратове перейдет но оплату только наличными и отмене действия проездных.