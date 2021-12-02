В преддверии празднования Дня юриста в Казани прошла торжественная

церемония вручения республиканской юридической премии «Юрист года», а также

Всероссийской юридической премии имени Г.Ф. Шершеневича, главные цели которых – отметить заслуги и достижения высококвалифицированных юристов Татарстана и России, а также повысить статус и престиж профессии юриста.

Организаторами мероприятия выступили Общероссийская общественная

организация «Ассоциация юристов России» (АЮР) и Татарстанское региональное

отделение АЮР.

В торжественной церемонии приняли участие глава Республики Татарстан Рустам

Минниханов, руководитель Аппарата главы Республики Асгат Сафаров, мэр Казани

Ильсур Метшин, председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по

государственному строительству и законодательству, председатель АЮР

Павел Крашенинников, председатель Татарстанского регионального отделения АЮР Ильдар Халиков и другие почетные гости.

В этом году лауреатами Всероссийской юридической премии имени Г.Ф.

Шершеневича стали вице-председатель Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам профессор Аслан Абашидзе и профессор кафедры уголовного и

уголовно-исполнительного права СГЮА, заслуженный юрист РФ Наталья Лопашенко.

«Эмоции переполняют от того, что я была удостоена столь высокой

юридической награды. Хочу поблагодарить от всей души Ассоциацию юристов России,

отдельно – ее Саратовское региональное отделение, и, конечно же, мою родную альма-матер за высокую оценку моего труда!» – поделилась впечатлениями Наталья

Лопашенко.